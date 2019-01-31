Четверг, 31 Января 2019 года
07:31:31 МСК

Американский сенатор предложил поддержать сирийских курдов

Политика

Повстанцы остаются один на один с внешними и внутренними угрозами

Вашингтон, 31 января 2019, 07:31 — REGNUM  Член Республиканской партии, сенатор Джон Кеннеди предложил предоставить сирийским курдам военную силу, сообщает 31 января Kurdistan.ru.

«Внешняя политика Соединенных Штатов всегда должна включать в себя и ценностное содержание, наша моральная обязанность быть союзниками курдов», — подчеркнул Кеннеди.

По мнению сенатора, курды мужественно сражались с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), именно это обязывает Вашингтон поддержать их.

Кеннеди подчеркнул, что военная помощь курдам нужна для защиты потенциальных угроз, среди которых правительство Сирии, другие повстанцы, а также внешние угрозы, которые политик предпочел не детализировать.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа вывести войска вызвало обеспокоенность у многих региональных сил, в том числе и Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Повстанцы опасаются агрессии со стороны Турции.

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