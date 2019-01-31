Гуайдо рассказал о «тайных встречах» оппозиции с военными Венесуэлы

Каракас, , 07:17 — REGNUM Оппозиция Венесуэлы тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности, заявил спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временно исполняющим обязанности президента страны.

«Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности», — пишет Гуайдо в статье в The New York Times.

Он добавил, что «передача власти» потребует поддержки со стороны военного контингента.

Напомним, в ночь на 23 января вице-президент США Майк Пенс пообещал Гуайдо поддержку, если венесуэльский оппозиционер объявит себя президентом Боливарианской Республики. 23 января Гуайдо объявил себя врио главы государства, а власти Соединенных Штатов тут же признали его.

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