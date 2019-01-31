«Раздуть конфликт»: о сепаратистских настроениях на Украине

Барнаул, , 07:12 — REGNUM Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») полагает, что в преддверии разворачивающейся на Украине предвыборной кампании мы услышим не только заявления о намерении раскалывать Россию изнутри с помощью финансирования, организационной и информационной поддержки сепаратистских движений. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы внешнеполитического комитета Рады Анны Гопко, он пояснил:

«На Украине сейчас разворачивается выборная кампания, так что нам нужно подготовиться к соревнованию политиков в антироссийской риторике. Мы услышим самые фантастические прожекты о том, как лучше навредить «клятым москалям». Заявление главы внешнеполитического комитета Рады относится к их числу. Я бы не стал относиться к нему серьезно. Ведь для того, чтобы реализовать проект по разжиганию сепаратистских настроений на территории другого государства, нужны серьезные ресурсы — деньги, специалисты, налаженные каналы влияния. Ничего этого у современной Украины нет.

Но расслабляться все-таки нельзя. Угроза инициированного из-за рубежа сепаратизма для России всегда была актуальна — такова специфика нашего многонационального государства. В большой семье народов, которую представляет Россия, неизбежны какие-либо трения. При желании и должной подготовке из них можно раздуть конфликт. Это прекрасно понимают наши западные «партнеры». Вот у них-то достаточно желания и ресурсов для организации массовой кампании по «защите прав» народов России, а по сути — дестабилизации страны. Впрочем, наши специальные службы это прекрасно понимают и, уверен, делают все необходимое для того, чтобы не допустить реализации подобных сценариев».

Напомним, ранее глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Гопко заявила, что в её комитете начали разрабатывать еще одно внешнеполитическое направление. Речь идёт о «выражении солидарности коренным народам Российской Федерации».

«Мы призвали Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать. А это более 20 миллионов человек: Татарстан, Башкортостан, Тыва, Карелия, Чувашия, Республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, Кубань», — отметила Гопко.

По сути, как отмечает ТГ-канал Kaliyev channel, глава внешнеполитического комитета Рады Анна Гопко заявила о том, что Украина проводит работу по поддержке сепаратистского движения в России.