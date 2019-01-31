Арестованный в Осло гражданин РФ попал к психиатрам

Осло, , 06:01 — REGNUM Гражданин России, которого норвежские власти обвиняют в террористической атаке, направлен на освидетельствование к психиатрам, передает TV2.

По словам Ула Лунде, адвоката российского гражданина, фигурант дела был направлен к психиатрам принудительно: на этом настояли норвежские власти. Лунде отметила, что с самого начала считала российского подзащитного невменяемым.

Напомним, российский гражданин, о котором идет речь, напал 18 января в Осло на женщину: от ножевого ранения пострадала покупатель в магазине. Мужчину, который оказался жителем Башкирии, арестовали. Сначала он сказал, что намерено напал на свою жертву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позже он изменил свои показания, объяснив, что был на тот момент не в себе. Он собирался из Норвегии ехать в Швецию, а затем — в Москву, теракт же совершать не планировал.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный в Осло гражданин РФ изменил показания