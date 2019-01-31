В Вашингтоне напали на автокортеж китайской делегации

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации из Китая недалеко от Белого дома в американском Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей секретной службы США.

«Секретная служба США расследует дорожное происшествие возле Белого дома. Есть пострадавшие. Пострадал работник секретной службы в штатском, а также, по всей видимости, еще один человек», — сообщил телеканал.

Отмечается, что нападавший был задержан после попытки перекрыть движение автоколонне. По некоторым данным, речь идет о кортеже китайской делегации, прибывшей в Вашингтон на торговые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в США был задержан житель штата Вирджиния Хашер Джаляль Тахиб по обвинениям в подготовке нападения на Белый дом.

По данным ФБР, Тахиб увлекся радикальными течениями и собирался выехать на Ближний Восток, на территорию, подконтрольную террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О своих планах напасть на Белый дом Тахиб поведал агенту ФБР, работавшему под прикрытием.

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