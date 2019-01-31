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Великобритания и Чили договорились о торговле после Brexit

Политика

Британские виноделы уже положительно оценили это соглашение

Лондон, 31 января 2019, 05:35 — REGNUM  Великобритания и Чили подписали соглашение о продолжении торговли между странами после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза, говорится в официальном сообщении британского министерства торговли.

Сообщается, что соглашение позволит британским компаниям продолжать торговлю с Чили после Brexit. Предполагается, что договор будет способствовать увеличению торгового оборота между странами.

В 2017 году торговый оборот между Великобританией и Чили составил 1,8 млрд фунтов стерлингов. Британские виноделы уже положительно оценили это соглашение. По их мнению, договор между Соединенным Королевством и Чили позволит частично защитить местную британскую винную индустрию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Великобритания и Израиль заключили соглашение о свободной торговле. Предполагается, что договор позволит странам расширить торговые связи после выхода Великобритании из состава ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

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Выход Великобритании из Евросоюза
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