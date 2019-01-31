РФ советуют опасаться США, в РФ – не доверять «уткам»: Радио REGNUM

Москва, 31 января 2019, 08:00 — REGNUM
- США могут дать доступ оппозиции к российским счетам;
- В Кремле прокомментировали «попытку» вывезти в Россию золото из Венесуэлы;
- США пока не выводят из Сирии войска;
- В России замедлилась недельная инфляция;
- Обвинение в мошенничестве предъявлено вице-губернатору Ленобласти.
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