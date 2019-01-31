Андрей Пургин заявил, что ему отказали в паспорте ДНР

Донецк, , 04:36 — REGNUM Бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что власти республики отказались выдать ему паспорт.

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишён всех документов… Кстати и моя жена тоже, причем она платит налоги», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Пургин был снят с должности председателя Народного Совета ДНР 5 сентября 2015 года.

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