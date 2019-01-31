Четверг, 31 Января 2019 года
04:36:11 МСК

Андрей Пургин заявил, что ему отказали в паспорте ДНР

Политика

И его жене тоже

Донецк, 31 января 2019, 04:36 — REGNUM  Бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что власти республики отказались выдать ему паспорт.

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишён всех документов… Кстати и моя жена тоже, причем она платит налоги», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Пургин был снят с должности председателя Народного Совета ДНР 5 сентября 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин: Пургин находится на свободе и чувствует себя нормально

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить