В 2019 году в Москве планируют открыть еще восемь ТПУ

Москва, , 04:38 — REGNUM В настоящее время в стадии проектирования и строительства в Москве находятся 96 транспорто-пересадочных узлов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительства Марат Хуснуллин, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, за 2018 год были сданы по четыре капитальных строения на базе железных дорог и на линиях столичного метрополитена. В нынешнем году планируется ввести в строй еще восемь ТПУ. Хуснуллин подчеркнул, что за прошедшие два года в деле строительства ТПУ активно участвуют инвесторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года первый заместитель генерального директора компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев анонсировал появление стартовых площадок по программе реновации жилья в Москве в проектах пяти ТПУ на Большой кольцевой линии столичной подземки. По его словам, площадки под новое жилье появятся у станций «Марьина Роща», «Нагатинский Затон», «Улица Академика Опарина-2», «Мамыри», «Проспект Вернадского».

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