Кургинян: Порошенко говорит Западу, что его Украина будет самой антирусской

Москва, , 04:16 — REGNUM Вся предвыборная кампания на Украине строится только вокруг того, кто сможет продемонстрировать Западу, что он может лучше всех исполнить антирусский заказ, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, президента Украины Пётр Порошенко с одной стороны — это человек, а с другой — некий коллективный организм украинкой элиты, которая взяла заказ на создание антирусской Украины с привитием украинскому народу самых крайних и радикальных формах антирусскости.

«Из него пытаются сделать некого хищника с оскаленными зубами, который говорит: «грызу русских, загрызу, заем». Порошенко — это есть именно то, что говорит: «будет такая Украина». Сделать такую Украину, не разрушив ее изнутри, не разорвав все связи, которые существуют, не подавив определённую часть населения, невозможно, отсюда — Бандера», — заявил политолог, отметив, что при любых других сценариях, не подразумевающих антирусскость и подразумевающих вхождение в Европу, Бандера является только раздражителем.

Порошенко заявляет, что именно он лучше всех может построить антирусскую Украину, а все остальные кандидаты в президенты — не могут так же качественно это сделать. Другие же кандидаты, считают, что они лучше всех способны это сделать. Именно этим и определяется электоральная кампания на Украине в преддверии президентских выборов 2019 года.

Напомним, что 31 марта 2019 года на Украине должны состояться выборы президента страны сроком на пять лет. Действующий президент Порошенко с одной стороны посылает месседж своему населению, что он обеспечит «холодный мир» с Россией (в войне, которой нет), а с другой стороны дает понять Западу, что именно он лучший кандидат в деле построения антирусской Украины.

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