В украинском министерстве поедали «руины Кремля»

Киев, , 03:55 — REGNUM Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну на день рождения подарили торт с изображением руин московского Кремля, сообщила его пресс-секретарь Марина Томко на свой странице в Facebook.

«Поздравили министра с днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой расцветки УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) съела звезду со Спасской башни», — заявила она.

Томко также выложила фотографии, на которых изображен торт. Он представляет собой полуразрушенные стены Кремля и упавшую Спасскую башню, рядом с которой сидит медведь в шапке-ушанке с балалайкой. На торте написан бандеровский лозунг «Слава Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре на Украине на заседании временной следственной комиссии Верховной рады, посвященном расследованию хищений в ВСУ, использовалась карта (на слайде), на которой Крым был обозначен правильно — как российская территория. Никто из участников мероприятия за все время показа не протестовал.

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