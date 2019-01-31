Трамп: Наша разведка не понимает, как опасен Иран

Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Некомпетентной назвал американский президент Дональд Трамп разведку США, поскольку она недооценивает опасность, исходящую от Ирана, говорится в Twitter главы Соединенных Штатов.

По словам американского президента, Тегеран не проявляет агрессивности в полной мере лишь потому, что у него проблемы в экономике. Иначе бы было куда хуже, отмечает он.

Глава США обвинил Тегеран в нестабильности на Ближнем Востоке, а также в соседних регионах. Относительно сдержанная политика Тегерана — результат выхода Вашингтона из так называемой ядерной сделки, отмечает Трамп.

Глава Белого дома сравнил политику Тегерана с хождением по лезвию ножа. И если разведка этого не понимает, ей надо снова садиться за парты.

«Будьте осторожны с Ираном», — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани Ирана заявил, что Тегеран не собирается наращивать дальность своих ракет. Иранский министр обороны Амир Хатами сказал, что ракетная программа Тегерана «не подлежит обсуждениям».

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