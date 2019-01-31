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В Риге всё спокойно: мэр Ушаков прокомментировал обыски

Политика

«Никаких подозрений против меня не высказано»

Рига, 31 января 2019, 03:17 — REGNUM  Рижские власти продолжают работу в нормальном режиме, заявил мэр Риги Нил Ушаков в Facebook.

Комментируя информацию об обысках, которые были проведены Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в доме Ушакова, он заявил:

«Никаких подозрений против меня не высказано. Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков опроверг информацию о его задержании, которое якобы провело KNAB. Он сказал, что «вовлечен в какие-либо незаконные действия».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Риги Ушаков не был задержан правоохранительными органами

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