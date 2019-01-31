Додон привез Путину «Большой пакет»: «партнерство», нейтралитет, сдача ПМР

Москва, , 03:17 — REGNUM Россия отменяет ограничение на поставки молдавских товаров на свой рынок транзитом через Украину. Как сообщил президент Молдавии Игорь Додон, такая договоренности была достигнута 30 января в ходе его встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на поставки украинской продукции и товаров, доставляемых транзитом через территорию Украины. От этого пострадали молдавские и приднестровские товары.

Договоренность с Путиным отменить ограничение для Молдавии, по словам Додона, вступила в силу в тот же день. «Наряду со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами», — сказал Додон.

Он добавил, что «на сегодняшний день созданы все предпосылки для того, чтобы в текущем году вывести молдавско-российские отношения на качественно новый уровень». Додон поблагодарил Путина за миграционную амнистию для молдавских гастарбайтеров и за техническую помощь в виде спецтранспорта марки «КАМАЗ».

На встрече обсуждалась ситуация в Приднестровье. «Подтвердили твердую позицию, что окончательное урегулирование приднестровской проблемы может быть достигнуто только при сохранении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в её международно признанных границах», — заявил Додон.

Он рассказал, что, по договоренности с властями ПМР, гражданам Молдавии, проживающим в Приднестровье, будет предоставлена возможность «свободно принять участие в выборах депутатов парламента Молдавии без каких-либо ограничений и преград».

Еще Додон рассказал Путину о своем решении не участвовать в парламентской предвыборной гонке в Молдавии и выразил уверенность, что по итогам выборов будет создано правительство, ориентированное на возвращение сотрудничества и стратегического партнерства с Россией.

Президент Молдавии заявил о необходимости проведения Кишиневом сбалансированной внешней политики и высказался за реализацию идеи «Большого пакета» для Молдавии, подразумевающей согласие основных геополитических игроков касаемо нейтралитета Молдавии, молдавско-приднестровского урегулирования и т.д.

Напомним, 24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы.

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