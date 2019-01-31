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У берегов Крыма обнаружены самолеты-разведчики США

Политика

Весь полет длился около восьми часов

Москва, 31 января 2019, 03:16 — REGNUM  У побережья Крыма были замечены разведывательные самолеты ВВС США, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.

Согласно его данным, над Черным морем был обнаружен американский самолет-разведчик RC-135V, вылетевший с базы Суда-Бей на Крите. Затем к нему для дозаправки был отправлен самолет Boeing KC-135R с британской авиабазы Милденхолл.

Еще один самолет-разведчик Lockheed ЕР-3Е вылетел с базы в Греции, а затем в воздух поднялся противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с Сицилии. Портал отмечает, что самолеты несколько раз облетали южные границы России. Весь полет длился около восьми часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января три самолета-разведчика США были обнаружены у российских границ. Самолеты были обнаружены в районе Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Также над акваторией Балтийского моря российскими истребителями Су-27 был отогнан американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

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