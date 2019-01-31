Армения покупает у России истребители СУ-30СМ

Ереван, 31 января 2019, 03:02 — REGNUM Сделка на поставку российских истребителей Су-30СМ в Армению заключена, сообщает минобороны Армении.
Сумма поставки и количество истребителей пока не разглашается.
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Напомним, двухместный многоцелевой истребитель СУ-30 предназначен для уничтожения воздушных целей, ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеоусловиях.
Су-30СМ — это серийный модернизированный вариант. Разработчик ПАО «Компания «Сухой».
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