Армения покупает у России истребители СУ-30СМ

Ереван, , 03:02 — REGNUM Сделка на поставку российских истребителей Су-30СМ в Армению заключена, сообщает минобороны Армении.

Сумма поставки и количество истребителей пока не разглашается.

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Напомним, двухместный многоцелевой истребитель СУ-30 предназначен для уничтожения воздушных целей, ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеоусловиях.

Су-30СМ — это серийный модернизированный вариант. Разработчик ПАО «Компания «Сухой».

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