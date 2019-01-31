Госдеп призвал армию и спецслужбы Венесуэлы изменить Мадуро

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM «Встать на сторону народа» призвал венесуэльскую армию и спецслужбы американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Американец заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «продолжает репрессии», а венесуэльцы, между тем, требуют демократии. Помпео призвал «армию и спецслужбы Венесуэлы защитить всех венесуэльцев», американцев и прочих иностранцев.

«Мы на стороне народа Венесуэлы», — говорится в твите Помпео.

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Напомним, американский президент Дональд Трамп договорился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо продолжать регулярные контакты. В Белом доме подают это так, будто Трамп общается с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, хотя в Боливарианской республике есть законный президент — Мадуро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро 30 января заявил, что Трамп стремится сделать из Венесуэлы «второй Вьетнам», и призвал американский народ остановить агрессию глава Белого дома.

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