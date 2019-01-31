Четверг, 31 Января 2019 года
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Керри: США не переживут второго срока Трампа

Политика

По его словам, Трамп позорит страну и подрывает основы демократии

Вашингтон, 31 января 2019, 02:35 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп позорит США на весь мир, а также подрывает основы мирового порядка, заявил экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри в своем письме.

«Наша демократия может и не пережить еще четыре года правления Дональда Трампа», — заявил Керри.

Он подчеркнул, что членам Демократической партии США необходимо остановить «международный хаос», вызванный Трампом, и активней участвовать в грядущих президентских выборах в 2020 году. Он добавил, что если Белый дом будет продолжать свою политическую линию, то Соединенные Штаты могут оказаться в международной изоляции.

«Неуважительное отношение нашего президента к дипломатии уже опозорило нашу страну на мировой арене и подорвало все принципы нашей демократии», — добавил он.

Ранее, 23 января, экс-госсекретарь США Джон Керри призвал Дональда Трампа уйти в отставку. Во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе ему задали вопрос, что бы он хотел пожелать Трампу. Керри ответил: «Отставки», после чего рассмеялся под аплодисменты публики.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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