Спецпрокурор Мюллер заявил о попытках дискредитировать его расследование

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, обратился к суду с просьбой отклонить ходатайство компании Concord Management and Consulting LLC Евгения Пригожина, так как предыдущее раскрытие информации по делу вызвало попытку дискредитировать ход расследования. Об этом говорится в ходатайстве Мюллера, опубликованного в электронном архиве суда.

По его словам, представители Concord Management and Consulting LLC запросили документы, имеющие чувствительных характер для национальной безопасности. Предыдущее такое раскрытие, утверждает Мюллер, привело к попыткам дискредитировать расследование.

Так, по словам спецпрокурора, в октябре 2018 года неизвестные опубликовали в интернете архив с документами, якобы украденными из базы данных команды Мюллера. После расследования выяснилось, что некоторые материалы якобы были изменены и представлены в качестве дезинформации с целью дискредитировать расследование дела о «российском вмешательстве». Возможность реальной утечки данных Мюллер отрицает.

Напомним, 23 января адвокаты Concord Management and Consulting LLC потребовали от американского минюста обосновать предъявленные уголовные требования в адрес компании. Защита российской компании утверждает, что по аналогичным обвинениям американские компании не получали уголовных обвинений и лишь отделались штрафом. Юристов интересует, почему по аналогичным претензиям в адрес российской компании начинается уголовное делопроизводство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января временно исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера близко к завершению. По его словам, спецпрокурор и его команда в скором времени предоставят доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

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