Мадуро: Трамп хочет сделать из Венесуэлы «второй Вьетнам»

Каракас, , 01:55 — REGNUM Призыв к американским гражданам остановить враждебные действия в адрес Каракаса со стороны Вашингтона выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

«Люди из США, прошу вашей поддержки, чтобы отклонить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая намерена превратить мою Родину в «войну во Вьетнаме» в Латинской Америке. Не позволяйте этого!» — написал Мадуро.

Напомним, американский президент Дональд Трамп провел переговоры по телефону с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Вашингтон намерен взаимодействовать не с Мадуро, а с лже-врио-президента Гуайдо, который выступает от лица Каракаса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января Гуайдо заявил, что не намерен политически урегулировать ситуацию в Венесуэле — диалог с законным президентом Мадуро, как заявляет ставленник США, невозможен.

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