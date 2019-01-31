Каракас, , 01:35 — REGNUM Венесуэльский президент Николас Мадуро принял участие в Конгрессе христианских движений за мир, открывшийся в Каракасе, говорится в сообщении главы Боливарианской республики в Twitter.

«Президент попросил присутствующих: «Помолитесь за меня, дайте мне свои благословения, и я прошу мира и будущего для Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Мадуро также отметил, что ценит «сердечные слова и добрые пожелания пасторов конгресса евангелических церквей Венесуэлы».

Напомним, победа Мадуро на выборах вызвала недовольство в Соединенных Штатах. Проамериканская оппозиция спровоцировала беспорядки в стране, ответственность за которые Вашингтон «возлагает» на законного президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство формально высказывает намерение «восстановить стабильность» в Боливарианской республике, на деле же поддерживает оппозицию, инициировавшую дестабилизацию и фактически посягающую на законно избранное руководство.

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