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Трамп нашёл способ «вернуть Венесуэле стабильность»

Политика

В Белом доме лжепрезидента продолжают именовать «временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

Вашингтон, 31 января 2019, 01:20 — REGNUM  Регулярные контакты американского президента Дональда Трампа и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо решено поддерживать для возвращения стабильности Боливарианской республике, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Комментируя телефонные переговоры, которые прошли между проамериканским оппозиционером Гуайдо и Трампом, в администрации главы США заявили, что оба «лидера» «согласились поддерживать регулярный контакт, чтобы поддержать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстановить двусторонние отношения» между Вашингтоном и Каракасом.

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Отметим, что в сообщении пресс-службы Трампа Гуайдо фигурирует как «временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы». Эту формулировку признают США и их сателлиты, но она не имеет ничего общего ни с законностью Боливарианской республики, ни с мнением большинства граждан этой страны.

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