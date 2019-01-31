Пушков прокомментировал очередную виртуальную победу Трампа

Москва, , 01:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо со «вступлением в должность президента», которого фактически не было, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность президента». Торопится, однако: никакого вступления в должность не было — ни исторического, ни иного, полномочий у Гуайдо нет, большинство — за Мадуро. Впрочем, Трамп уже и КНДР «разоружил», и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победил. Нагнетает», — заявил российский сенатор.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэла Хуан Гуайдо объявил себя врио президента Венесуэлы. Американские власти признали Гуайдо, вслед за ними подобную позицию высказали Канада, Колумбия, Перу, Бразилия, Аргентина и ряд других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент США Дональд Трамп позвонил Хуану Гуайдо и поздравил его с «началом президентских полномочий». Ранее, 23 января, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс пообещал Гуайдо поддержку, если венесуэльский оппозиционер объявит себя президентом Боливарианской республики.

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