В Венесуэле прошли акции протеста против Мадуро

Каракас, , 00:14 — REGNUM В столице Венесуэлы — Каракасе, а также в ряде других городов, 30 января, прошли акции протеста против властей и в поддержку спикера проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской республики.

Судя по трансляциям телеканалов и кадрам из социальных сетей, протестующие пытались перекрыть улицы, а также ездили большими группами на грузовиках, распевая гимн Венесуэлы.

Гуайдо на своей странице в сети микроблогов Twitter утверждает, что протесты проходят не только в Каракасе, но и в других штатах. По словам самопровозглашенного «президента», протестующие вышли на улице в Баринасе (город к западу от Каракаса) в поддержку Национальной ассамблеи, а также штат Боливар «высказался в пользу изменений».

Информация о столкновениях протестующих с силами правопорядка не поступала.