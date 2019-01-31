Армия Судана «не допустит крушения государства»

Хартум, , 00:16 — REGNUM Армия Судана сделала заявление в связи с продолжающимися акциями протеста в стране, 30 января передает агентство Associated Press.

«Вооруженные силы не допустят крушения государства Судан», — заявил начальник штаба вооруженных сил Судана, генерал Камаль Абдул Мааруф.

Согласно заявлению представителя военных, лидеры протеста «враждебны» государству и «наносят ущерб имиджу» Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2018 года Судан охвачен акциями протеста и беспорядками. Поводом для протестов стало повышение цен на продукты питания.

В настоящий момент требования протестующих являются политическими — в частности, они требуют отставки многолетнего президента Судана Омара аль-Башира.

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