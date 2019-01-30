Четверг, 31 Января 2019 года
00:09:10 МСК

Члены конгресса США хотят отобрать у Трампа «ядерную кнопку»

Политика

Внесен законопроект, запрещающий президенту США наносить превентивный ядерный удар без разрешения конгресса

Члены конгресса США хотят отобрать у Трампа «ядерную кнопку»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Повязали

Вашингтон, 30 января 2019, 23:34 — REGNUM  В конгресс США внесены законопроекты по ограничению прав президента наносить ядерные удары, сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соавторов законопроектов.

Первый законопроект, внесенный двумя сенаторами от Демократической и Республиканской партий, предлагает провозгласить официальной политикой США отказ от ядерного удара первыми.

По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить шансы на просчеты в управлении ядерным оружием.

Второй законопроект, также предложенный одним республиканцем и одним демократом, предполагает запретить президенту США наносить превентивный ядерный удар без одобрения конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политические противники действующего президента США Трампа неоднократно заявляли, что ему опасно доверять «ядерную кнопку».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о прогрессе в отношениях с Северной Кореей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить