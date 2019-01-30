Дональд Туск — Терезе Мэй: «Сделка по Brexit не подлежит пересмотру»

Брюссель, , 23:30 — REGNUM Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, чо соглашение по Brexit «не подлежит пересмотру», несмотря на решения британского парламента, 30 января передает агентство Reuters.

«Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, чего хочет Великобритания», — заявил Туск в послании к премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января о невозможности пересмотра соглашения по Brexit заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Читайте также: Юнкер: Соглашение по Brexit «не может быть пересмотрено»