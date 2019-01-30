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Дональд Туск — Терезе Мэй: «Сделка по Brexit не подлежит пересмотру»

Политика

«Мы до сих пор не знаем, чего хочет Великобритания»

Дональд Туск — Терезе Мэй: «Сделка по Brexit не подлежит пересмотру»
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
Председатель Европейского совета Дональд Туск

Брюссель, 30 января 2019, 23:30 — REGNUM  Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, чо соглашение по Brexit «не подлежит пересмотру», несмотря на решения британского парламента, 30 января передает агентство Reuters.

«Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, чего хочет Великобритания», — заявил Туск в послании к премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января о невозможности пересмотра соглашения по Brexit заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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