Сенатор Рауф Арашуков арестован до 30 марта

Москва, , 22:33 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Решение об аресте было вынесено сегодня, 30 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор Арашуков был задержан сегодня прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям: «Участие в преступном сообществе», «Убийство», «Давление на свидетеля».

Свою вину Арашуков не признает. Защита сенатора утверждает, что дело против него является политически мотивированным.

Защита Арашукова просила суд избрать сенатору меру пресечения не связанную с арестом. Адвокаты утверждали, что у сенатора есть несколько хронических заболеваний.

Однако следствие считает, что Арашуков может скрыться за рубежом и оказывать давление на свидетелей. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Арашукова на два месяца — до 30 марта.