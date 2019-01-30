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Эфиопские евреи вышли на митинг протеста в Тель-Авиве

Политика

«Полиция убивает Бэта Исраэль»

Тель-Авив, Израиль, 30 января 2019, 22:39 — REGNUM  Тысячи эфиопских евреев вышли на митинг в Тель-Авиве против дискриминации и насилия со стороны полиции, 30 января передает агентство Associated Press.

Поводом для акций протеста под лозунгами «Полиция убивает Бэта Исраэль» стала смерть 24-летнего душевнобольного Иегуды Биадгу в пригороде Тель-Авива — его застрелил полицейский.

Темнокожие евреи из Эфиопии, называющие себя «Бэта Исраэль» и также известные как фалаши, являются третьей по величине этнической группой среди евреев после ашкеназов и сефардов.

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