Севастополь и Крым – всё ещё Украина?

Платон Беседин, , 23:05 — REGNUM

Порой нам втюхивают ощущение, будто Севастополь и Крым всё ещё на Украине. Если не территориально, государственно, то ментально. Хотя, казалось бы, прошло уже пять лет с тех пор, как состоялось возвращение на Родину. И ощущение это втюхивают даже не те, кто привычно за всё, что против России, а её верные сторонники (на словах), наряжающиеся по праздникам и не только в костюмы патриотов.

У Севастополя и Крыма сегодня есть серьёзные проблемы. Вызваны они как объективными, так и субъективными причинами.

С одной стороны, возвращение в Россию априори не могло пройти беспроблемно. И сильнее всех здесь разочарованы те, у кого было больше всего ожиданий. Я ведь хорошо помню те эпические надежды, глупые и беспочвенные. Но если и идти было в Россию, то с трезвой головой, руководствуясь не меркантильными соображениями, а высшей, если угодно, идеей. Так я говорил с февраля 2014 года — и регулярно был за это критикуем. Теперь же многие из тех, кто оптимистичнее всех вопил тогда, сейчас горько пьют горькую. Россия — не панацея и не комфорт. Но Севастополь и пришёл туда, чтобы устремить и себя, и страну к идеалу.

С другой стороны, кризис на полуострове вызван вполне конкретными причинами. Общероссийскими — безусловно, да. Чего стоят, к примеру, медицина, образование. А ещё, несомненно, коррупция и чиновничий беспредел. Плюс не забываем, что, несмотря на все пафосные заявления, для части страны Севастополь и Крым — никакая не Россия. Для банков, например, или для нефтяных компаний, для мобильных операторов и т. д. Оттого и цены на полуострове соответствующие.

Но одна из главных проблем — кадровая. За украинские годы с полуострова происходил серьёзный отток лучших людей. Сферы утончились, обеднели. И когда с «материка» в Севастополь и Крым присылают своих представителей, то это не только желание упрочить контроль над местными реалиями, но и адекватное возмещение нехватки кадров. Однако качество тех, кто прибывает на полуостров, порой весьма непотребное. Слишком много тех, кто лезет в авантюру, мечтает побыстрее выдоить Севастополь и Крым или банально не нашёл себя на прежнем месте.

Всё это, безусловно, лишь часть проблем. Короткий обзор бед полуострова. Однако и его для понимания в определённой мере достаточно. Ведь проблемы эти не позволяют Севастополю и Крыму стать собственно тем, чем они должны были стать после весны 2014 годы. Отсюда — негатив и в России.

Однако вместо того, чтобы решать проблемы на полуострове или хотя бы открыто говорить о них (что есть первый шаг к решению), мы всё время слышим мантру об украинском наследии. Мантру, произнесённую в разных формах и вариациях.

Тут наиболее популярны два вида. Вид первый: «В украинские времена всё в Севастополе и Крыму было развалено». Вид второй: «Тот, кто критикует нынешние времена, пусть и в конкретных аспектах — украинские сепаратисты, симпатизанты, майданисты (подставь нужное)». В общем, кто против коррупции и тупости — тот тоже за Украину. Причём даже критики нынешних реалий вынуждены как бы всегда оправдываться: «Мол, вы не подумайте, я свой, если что».

Меж тем на деле любое апеллирование к украинскому прошлому, попытка объяснить им российское настоящее — в двух или более видах — насколько глупо, настолько и вредно. Оно рассчитано на безмозглых хомячков, связанных, как завещал Кормильцев, одной цепью. А вот выгодна данная апологетика тем, кто в неопределившихся условиях куёт бабло, пока оно горячо: распиливает федеральное финансирование, застраивает полуостров, наваривается на продуктах и занимается прочими выгодными вещами.

Приближённые к кормушке и её содержащие бросают в толпу хомячков выкрики про украинское прошлое, а те верят. Отработанный метод, использующийся для прикрытия творящегося на полуострове беспредела. Это касается, к слову, не только власть имущих, но и как бы их критиков, которые сами хотят стать власть имущими. Одного коричневого сорта господа и дамы.

Да, за украинские годы многое на полуострове было истрёпано и уничтожено, отправлено в запустение и тоску, но было — правда, в меньшей пропорции — и хорошее, о чём помнить надо. Простой вопрос для севастопольца: Яцуба (последний мэр Севастополя при Украине) или Овсянников (губернатор нынешний)? 90% жителей города больше приглянётся первый. А хаять, конечно, можно — вот только что это меняет? Возможно, правильнее использовать, интегрируя в настоящее, какое-никакое, но наследие прошлого?

Второй же вид мантры о том, что все, кто критикует ряд нынешних негативных аспектов, — тайные адепты и агенты Украины, в принципе не выдерживает критики. Люди уже сделали выбор — и сделали его сознательно. Более того, уверен, повторят его снова. Однако говорить о майданных настроениях или метать реплики вроде «что, обратно на Украину захотели?» — это жалкая апологетика собственных преступлений, рождённая для таких же жалких дурней, нетрезво оценивающих ситуацию.

Так что пора наконец забыть о Севастополе и Крыме как об Украине. Данный этап закончен. Он был короток. Но каждый вправе оценивать его так, как угодно. Намеренные же апелляции к нему не несут ничего, кроме пробуксовки на месте и оправдания злодеяний. Пять лет, как Севастополь и Крым в России — пора спрашивать за это и об этом. Спрашивать с каждого, кто причастен к судьбе полуострова.

И речь тут не идёт о великих свершениях, нет. Речь идёт о том, что можно и нужно было сделать за прошедшие пять лет и чего делать не стоило. Спросить об этом надо строго, конкретно, спокойно. А если вы услышите в ответ очередной поток размышлений об украинском прошлом и украинстве, то знайте, перед вами либо туповатый хомячок, либо его предприимчивый хозяин. С такими Севастополю и Крыму не по пути.