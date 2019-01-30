Путин: России не безразлично, чем закончатся выборы в парламент Молдавии

Москва, , 21:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, который приехал в Москву с рабочим визитом.

Лидеры двух стран обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня, актуальные региональные проблемы.

В ходе переговоров Путин напомнил, что меньше чем через месяц в Молдавии пройдут парламентские выборы, и от их результата, по словам российского лидера, во многом будут зависеть отношения двух стран.

Дело в том, что сейчас в парламенте Молдавии большинство составляют партии, ориентированные на Евросоюз и Румынию. Додон и поддерживающая его партия социалистов выступают за более тесное сотрудничество с Москвой.

«Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдовы, имея в виду, что парламент формирует правительство страны и от него зависит в значительной степени, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения, Удастся ли заручиться поддержкой будущего правительства, поддержкой инициатив по развитию российско-молдавских отношений», — сказал Путин.

Также президент России не исключил, что Москва может продлить введенный на три месяца льготный режим поставок молдавских вин, фруктов и овощей.