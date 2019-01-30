Глава Узбекистана возложил цветы на могиле первого президента

Ташкент, , 21:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января возложил венок к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, а затем отбыл в Самарканд, чтобы почтить память на могиле основателя современного Узбекистана, сообщает пресс-служба главы республики.

В Самарканде Мирзиёев отметил необходимость бережного сохранения комплекса, где похоронен Каримов, благоустройства его территории, создания дополнительных удобств для посетителей. Были прочитаны суры из Корана.

В Комплексе форумов города Самарканда был подан поминальный плов, в мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, аксакалы, молодежь.

Пресс-служба отмечает, что Самарканд занимал особое место в жизни и деятельности Ислама Каримова, он родился в этом древнем городе, уделял большое внимание его всестороннему развитию. «Здесь осуществлена масштабная созидательная работа в связи с 660-летием со дня рождения Амира Темура и 600-летием со дня рождения Мирзо Улугбека. В 2007 году под эгидой ЮНЕСКО был широко отмечен 2750-летний юбилей Самарканда. Благоустроены мавзолеи Имама Бухари, Бурханиддина Маргинони, Абу Мансура Мотуриди, комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и другие исторические памятники. Возведены десятки современных сооружений, аллей и фонтанов», говорится в сообщении.

В последние годы этот ряд достопримечательных мест и центров духовности пополнили мавзолей Ислама Каримова и памятник в его честь.

Как отмечает пресс-служба, основатель независимого государства, выдающийся государственный и политический деятель, великий сын узбекского народа, первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов, «освободив нашу Родину от тоталитарного строя, возродил страну, оказавшуюся в то время на краю пропасти. Несмотря на трудности и тяжелые испытания, за исторически короткий период он превратил Узбекистан в современное демократическое государство, развивающееся динамичными и стабильными темпами».

«Ислам Каримов своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизгладимый след в многовековой истории нашей Родины. Как яркая, выдающаяся личность и государственный деятель, он пользовался огромным уважением и авторитетом не только в Узбекистане, но и в мировом сообществе», говорится в сообщении.

Также отмечается, что президентом Шавкатом Мирзиёевым достойно увековечивается память Ислама Каримова, широкомасштабная работа проведена в соответствии с постановлением нового главы государства «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» от 25 января 2017 года. Был образован Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова. Его имя присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, Асакинскому автомобильному заводу, Дворцу искусств города Ферганы, международному аэропорту «Ташкент», центральным улицам в Республике Каракалпакстан, города Ташкента и областных центров. В Ташкенте, Самарканде и Карши установлены памятники Каримову.

В соответствии с постановлением президента от 27 ноября 2017 года широко отмечено 80-летие «со дня рождения великого государственного и политического деятеля Ислама Каримова».

«Рядом с комплексом Хазрати Хизр в городе Самарканде, где погребен первый президент, возведен величественный мавзолей. Он стал местом, которое нескончаемым потоком посещают наши соотечественники, центром огромного духовно-воспитательного значения», отмечает пресс-служба.

Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов умер 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни.