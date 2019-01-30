Саудовская Аравия освободила семерых пленных хуситов

Сана, , 21:48 — REGNUM Власти Саудовской Аравии освободили семерых пленных хуситов — они были доставлены в Сану самолетом «Красного креста», 30 января передает агентство Reuters.

Днем ранее хуситы также освободили военнопленного — гражданина Саудовской Аравии Муссу Аваджи. Он прибыл из Саны в Эр-Рияд тем же самолетом, которым в Сану были доставлены освобожденные хуситы.

Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс заявил, что «очень воодушевлен позитивным настроем обеих сторон» и надеется на продолжение обмена военнопленных.

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