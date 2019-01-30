Парламент Македонии отклонил запрос на второй референдум по названию страны

Скопье, , 21:50 — REGNUM Парламент Македонии отклонил запрос «Всемирного македонского конгресса» на проведение повторного референдума о переименовании республики, 30 января передает агентство Associated Press.

Заявка была предварительно одобрена парламентским комитетом, однако спикер парламента Талат Джафери заверил депутатов, что закон не позволяет провести второй референдум по тому же вопросу в течение двух лет после первого.

По итогам голосования предложение было отклонено 49 депутатами против девяти. Остальные представители 120-местного парламента Македонии не присутствовали на заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение правительства о переименовании Македонии провалилось на референдуме осенью 2018 года — на референдуме проголосовал слишком низкий процент граждан.

Это, однако, не помешало парламенту Македонии ратифицировать соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики в «Северную Македонию» — в обмен на возможное членство в НАТО и ЕС.

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