«Нафтогаз» обвинил облгазы Украины в махинациях с льготным газом

Киев, , 20:58 — REGNUM Глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев поддержал решение правительства снизить нормы потребления газа для населения (при условии отсутствия счетчиков) с 9 до 3,29 кубометра на человека. Соответствующее заявление Коболев сделал 30 января на пресс-конференции в Киеве.

«Мы надеемся, что это постановление сможет выстоять юридическое давление облгазов и частных компаний, к которым «Нафтогаз», кроме одной, не имеет никакого отношения. В своем большинстве они контролируются господином Фирташем. Он очень успешно оспаривал прошлые постановления правительства относительно меньшего потребления газа, так и передачу данных клиентов на центральную базу министерства финансов», — напомнил Коболев.

По его словам, облгазы не позволяют правительству установить прозрачный контроль за субсидиями, которые государство выделяет льготным категориям населения.

«Такая передача данных необходима для того, чтобы установить контроль за бюджетными средствами, которые передаются от министерства финансов потребителям в виде компенсации, льгот и субсидий. В предыдущем постановлении эту передачу данных частные посредники, которые, по нашему мнению, манипулируют этими данными, смогли оспорить в суде… Объемы газа, которые сверх нормы насчитываются потребителю, насчитываются с нашего баланса. Страдают как потребители, которым выставляют завышенные счета, так и «Нафтогаз», который по заниженным ценам отдает больше газа, чем нужно потребителям», — рассказал Коболев.

При этом он отметил, что не видел расчетов правительства, на основе которых определена норма потребления газа на одного человека в 3,3 кубометра. «Любая норма является усреднением, потому что она рассчитывается как среднее по определенной массе потребителей. Это значит, что будут потребители, которые потребляют меньше этой нормы и те, которые потребляют больше… Нет нормы, которая удовлетворит всех. Только потребление по счетчику удовлетворит всех», — добавил Коболев.

Он также призвал правительство ввести оплату за пользование облгазами государственными газовыми сетями.

«Облгазы в большинстве пользуются государственными сетями, за которые они должны платить деньги. До сих пор они эти деньги не платят. Подконтрольный нам Кировоградгаз пробовал заключить договор с минэнерго. Он предложил платить деньги за использование государственных сетей. Им отказали. Я впервые вижу, чтобы государственное учреждение отказывалось от денег, которые ей хочет платить компания… Другие облгазы ничего не платят. Они бесплатно пользуются сетями и не ставят счетчики», — возмутился Коболев.

Как сообщалось, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство принимает постановление о снижении норм потребления газа для населения (при условии отсутствия счетчиков) с 9 до 3,29 кубометра на человека.

«Мы видим возмущение людей, когда они получают платежки за газ с завышенными нормами потребления. Это произошло в результате того, что решение правительства, которое унормировало и делало объективными, не завышенными объемы потребления газа, было отменено через суд. Мы будем бороться за то, чтобы отстаивать правоту. Но нам нужны новые решения. Я отмечаю, что к большому сожалению, в этой газовой среде все почему-то считают, что надо наживаться на людях. Мы против этого», — сказал Гройсман.

Он также призвал украинцев не оплачивать платежки с завышенными нормами потребления.

«Почему сегодня человек должен оплачивать 9 кубов газа. Это в три раза больше чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме — было 3,3 будет 3,29 кубометра (норма потребления газа на человека). Чтобы люди платили справедливую цену, а не завышенную, справедливый объем газа, а не завышенный. Мы не пойдем на поводу у кого-либо. Сегодня эти нормы будут утверждены», — добавил Гройсман.