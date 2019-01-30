«Россия хочет качественно изменить состав парламента Украины» — эксперты

Киев, , 20:50 — REGNUM На Украине чиновники и эксперты отмечают «усиление влияния России на президентские и парламентские выборы».

В частности, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Кремль продвигает на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Значительно расширилось присутствие российских политических сил в информационных каналах нашего государства. Новосозданная политическая группировка (о парламентской группе «Оппозиционная платформа — За жизнь»)…, набирает обороты. Вчера прошел съезд, на котором пять-семь мультимиллионеров докладывали своим потенциальным избирателям, как им сложно жить на минимальную зарплату. Все это происходит под патронатом, руководством и в русле главы Кремля», — сказал Тука.

В свою очередь политический эксперт Александр Солонтай заявил об ошибке в докладе Национальной разведке США. Он отметил, что «Россия не собирается, а прямо сейчас вмешивается» в украинские выборы.

«С конца прошло года Россия напрямую вмешивается в выборы. Вмешательство пошло… В частности, зашли большие деньги наличкой, чемоданами. На эти деньги финансируется не только политическая, но и информационная деятельность. Деньги вложены в региональные и национальные телеканалы, деньги переданы штабам, политикам. Пошла наличка, которая массово раздается по разным округам. Готовятся не только к президентскому голосованию», — сказал Солонтай.

По его словам, РФ хочет качественно изменить состав парламента Украины.

«В американском докладе правильно сказано, что цель России — не только президентские выборы. Цель России — изменение качественного состава Верховной Рады. Они хотят, чтобы по мажоритарным округам прошли отъявленные пророссийские кандидаты… Они хотят, чтобы через мажоритарные округа зашли такие политики, которые будут прямо заявлять о том, что хотят разорвать движение в сторону Евросоюза и вернуться к Москве», — рассказал Солонтай.

Напомним, 29 января Национальная разведка США заявила, что Россия применит кибертехнологии для вмешательства в президентские выборы на Украине. Об этом говорится во вступительном слове по представлению доклада «Ежегодная оценка угроз», c которым на слушаниях в Сенате выступил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

«Нападение России на украинские военно-морские суда в ноябре является только свежим примером готовности Кремля нарушать международные нормы с целью принуждения его соседей и осуществления его целей. Мы также ожидаем, что Россия применит кибертехнологии для влияния на предстоящие президентские выборы в Украине», — сказал Коутс.

Он прогнозирует, что Россия продолжит осуществлять свои информационные войны против демократических стран и использовать социальные сети с целью попытки «разъединить наши общества».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении минимизировать вмешательство России в президентские и парламентские выборы. При этом он заявил, что «вмешательство России в украинские выборы уже идет полным ходом».