Медведев отправил в отставку замминистра культуры России

Москва, , 20:43 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры Николая Малакова, сообщает 30 января пресс-служба правительства.

Как говорится в распоряжении премьер-министра, 62-летний Малаков освобождён от должности «в связи с выходом на пенсию».

Николай Малаков занимал пост заместителя министра культуры России с 2012 года. В ведомстве он отвечал за контроль и координацию деятельности департаментов экономики и финансов, науки и образования. До этого, с 2002 по 2012 годы, работал в Министерстве финансов, был замруководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.