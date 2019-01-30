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Медведев отправил в отставку замминистра культуры России

Политика

Николай Малаков покинул пост в связи с выходом на пенсию

Медведев отправил в отставку замминистра культуры России
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Министерство Культуры РФ

Москва, 30 января 2019, 20:43 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры Николая Малакова, сообщает 30 января пресс-служба правительства.

Как говорится в распоряжении премьер-министра, 62-летний Малаков освобождён от должности «в связи с выходом на пенсию».

Николай Малаков занимал пост заместителя министра культуры России с 2012 года. В ведомстве он отвечал за контроль и координацию деятельности департаментов экономики и финансов, науки и образования. До этого, с 2002 по 2012 годы, работал в Министерстве финансов, был замруководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

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