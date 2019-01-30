В Астраханской области задержаны мэр Камызяка и глава Камызякского района

Астрахань, , 19:47 — REGNUM В Астраханской области сотрудниками правоохранительных органов задержаны мэр города Камызяка Дмитрий Васильев и глава Камызякского района Владимир Сухоруков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, оба чиновника были задержаны 30 января при получении взяток от предпринимателей.

Владимир Сухоруков занимает пост главы района с 2014 года. Дмитрий Васильев был избран мэром в 2013 году после отставки своего предшественника Олега Никулики, получившего условный срок за мошенничество с бюджетными средствами, выделенными на ремонт здания муниципальной администрации.