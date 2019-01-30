Путин отправил в отставку статс-секретаря — замминистра юстиции Любимова

Москва, , 19:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Юрия Любимова. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 30 января, на официальном интернет портале правовой информации.

«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — сказано в указе президента России.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, Любимов стал статс-секретарем — заместителем министра юстиции в 2012 году. До этого, в период с 2005 года по 2008 год, он был советником министра экономического развития РФ. С 2008 по март 2009 он был первым заместителем руководителя Федеральной регистрационной службы, а с марта 2009 года — первым заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В августе 2009 года он перешел на работу в Министерство юстиции в качестве заместителя министра.