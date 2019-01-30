ЦИК Украины зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты

Киев, , 19:37 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины 30 января зарегистрировала актёра и шоумена Владимира Зеленского в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, передают «Украинские новости».

Сообщается, что Зеленский будет участвовать в выборах в качестве кандидата от своей партии «Слуга народа».

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центризбирком страны на данный момент зарегистрировал уже 23 кандидата.

Владимир Зеленский, согласно различным опросам, входит в число лидеров президентской гонки наряду с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и действующим президентом Петром Порошенко, который накануне объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

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