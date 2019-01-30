На Ямале лучшим мэром стала тележурналистка

Салехард, , 19:39 — REGNUM Глава Салехарда оказался на самом последнем месте рейтинга эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления ЯНАО. На первом месте — бывший тележурналист, нынешний глава Лабытнанги. Результаты опроса населения о доверии к местной власти, который вёлся в течение 2018 года, опубликованы на сайте правительства Ямала.

Самый высокий показатель удовлетворённости деятельностью главы города оказался у жителей Лабытнанги. Мэр этого города Марина Трескова набрала 93% доверия из 100 возможных. Ранее, с 1993 по 2010 год, она работала в «Лабытнанги ТВ» в должности режиссёра и главного редактора. С 2016 — мэр города «Семи Лиственниц».

Вслед за ней вниз по рейтингу идут глава Ноябрьска Алексей Романов, получивший 88% доверия жителей. В 78% оценена деятельность главы Муравленко Александра Подороги и главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза. Сити-менеджеру Салехарда Ивану Кононенко местные жители поставили самую низкую оценку. Ему доверяют 65% населения столицы Ямала.

Среди глав районов по доверию жителей лидирует руководитель Надымского муниципального округа Леонид Дьяченко с 81%. Вслед за ним 79% доверия жителей Пуровского района оказано главе муниципального образования Андрею Нестеруку. В Ямальском районе жители удовлетворенны работой главы Андрея Кугаевского на 75%. У главы Шурышкарского района Андрея Головина 72% доверия местного населения. Глава Приуральского района Иван Сакал устроил своей деятельностью 70% жителей.

Результаты опроса, по мнению политолога Евгения Забродина, отражают реальную картину настроения ямальцев.

«Люди видят, насколько кардинально меняются в лучшую сторону города и поселения Ямала. Прорывом прошлого года стали Лабытнанги. Этот город не узнать, а ведь глава не так давно вступила в должность. Это же можно сказать о главе Ноябрьска. Очевидно, ему удалось сплотить население такого непростого муниципалитета. Люди присмотрелись и увидели перемены к лучшему», — передаёт слова Евгения Забродина «Север-Пресс».