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Об планах расколоть РФ: «Гапко приравняла себя к пособникам террористов»

Политика

Мнение пермского политолога

Об планах расколоть РФ: «Гапко приравняла себя к пособникам террористов»
Иллюстрация: Gov.ua
Анна Гопко

Пермь, 30 января 2019, 19:23 — REGNUM  Председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гапко приравняла себя к пособникам террористов и сепаратистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пермский политолог Дмитрий Логинов, комментируя её слова о намерении раскалывать народы России.

«Видимо, не обладая ярким умом, народный избранник изощрилась до предела в своих высказываниях. Хотя у действующих украинских властей есть богатый опыт выращивания радикалов и сторонников нацизма. Только вот, Гапко видимо не знает, что в России сепаратизм и его пособничество преследуется по закону. Были попытки реализовать в национальных республиках националистический сценарий, но сам жители республик выступили против», — отметил политолог.

«Печально, что народный депутат Украины впала в такую неадекватную крайность. Пусть с бандами в своей стране прежде разберутся, чем совать нос в дела других государств», — заключил Дмитрий Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гапко в своём интервью заявила о намерении Украины раскалывать Россию изнутри. В центре особого внимания она назвала республики Поволжья, Кубань, Кавказ, Туву и Карелию.

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Сепаратизм в России
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