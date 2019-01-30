Угрозы расколоть Россию возникли от завышенной самооценки – мнение

Архангельск, , 18:51 — REGNUM «Эти угрозы никогда не достигнут своей цели. Потому что это продукт слишком завышенной самооценки, не подкрепленный никакими внутренними и международными обязательствами», — заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании Александр Новиков, комментируя планы одного из депутатов Украинской Верховной Рады расколоть Россию изнутри.

Новиков заявил, что реагировать официально на «бредовые угрозы», которые, скорее всего, были высказаны исключительно с целью пиара, не стоит, однако отметил, что осадок они оставляют неприятный.

«Мне очень печально, что наследие Советского Союза, которое крепко держалось, в том числе, за счет союзных республик, позволяет допускать себе такие выпады», — сказал депутат.

Он также добавил, что сегодня украинские власти формируют отношение к себе, в том числе, игнорированием собственных норм и правил.

«Такой пример. Председатель мурманского отделения КПРФ поехал на Украину навестить маму в возрасте 87 лет. Ему самому в этом году будет 69 и по тем параметрам, которые установили украинские власти, его должны были там принять. Но его депортировали обратно и вернули паспорт только в Минске. Этот эпизод для говорит о многом, если не обо всем, что происходит на Украине».

Как сообщалоИА REGNUM, в одном из украинских СМИ появилось интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. В нём она заявила о том, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри. В перечне регионов, которые могут оказаться под прицелом — Кавказ, Кубань, республики Поволжья, Карелия и Тува.