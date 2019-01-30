«Заминированный» Великий Новгород: губернатор увидел плюс в ситуации

Великий Новгород, , 18:36 — REGNUM События 30 января в Великом Новгороде, где из-за анонимных угроз были проведены массовые эвакуации людей из медицинских, образовательных учреждений и административных зданий, «не уникальны», а следственные органы ищут источник писем с угрозами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«На фоне огромного количества минусов я вижу в этом и плюс, — также заявил новгородский губернатор. — Сегодня мы, по сути, провели серьёзную тренировку на случай экстренной ситуации, проверили, как у нас организована эвакуация в той или иной больнице, школе, других учреждениях. Непосредственную работу мы здесь оставим следственным органам, это не компетенция областных властей».

При этом, по его словам, власти области вместе с региональным управлением МЧС проведут детальный разбор того, как была проведена массовая эвакуация в Великом Новгороде.

«Как себя повели и как сработали руководители учреждений, где какие ошибки были совершены, где эвакуация прошла недостаточно быстро, где не были учтены интересы людей послеоперационного периода, тяжелобольных людей», — пояснил глава региона.

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Андрей Никитин также подчеркнул, что власти «не имеют права рисковать жизнью людей, даже если всем кажется, что это ложные сообщения».

«И мы будем реагировать на такие ситуации. Но при этом будем проверять, как сработали соответствующие службы и выводы соответствующие по итогам делать», — заявил губернатор Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде утром 30 января после анонимных сообщений с угрозами был приостановлен учебный процесс во всех школах города. Кроме того, были эвакуированы пациенты и персонал ряда медицинских учреждений — Новгородской областной клинической больницы, клиники № 1, детских поликлиник №№ 1 и 2. На базе Центра медицины катастроф был создан оперативный штаб, медицинские организации переведены в режим повышенной готовности. Несмотря на эвакуацию, экстренную и скорую медицинскую помощь оказывали в полном объёме, в ряде больниц приостановили только плановую госпитализацию.

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