В Совфеде назвали бредом попытку Украины винить РФ в ассимиляции народов

Москва, , 18:30 — REGNUM В своем стремлении опорочить Россию украинские политики доходят до бреда — теперь придумали призывать Европу обратить внимание на отношение к коренным народам страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет работает над новым внешнеполитическим направлением — выражением солидарности коренным народам РФ. В частности, отметила она, депутаты будут призывать Европу обратить внимание на «нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которых Россия пытается ассимилировать». По ее словам, речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, а также Кубани и республиках Северного Кавказа.

Ни один народ не исчез, не был ассимилирован, проживая веками в Российской империи, а потом в Советском Союзе, но особенно нелепо подобные утверждения звучат в контексте политики, которую по отношению к коренным народам проводит современная Россия, заявил Клинцевич.

«Тот же Татарстан сегодня — один из крупнейших регионов-доноров, и он полностью свободен как в своем экономическом, так и культурном развитии. «Феномен Татарстана» — этот термин пущен в оборот не нами, а западными социологами», — указал сенатор.

Есть регионы, где уровень жизни ниже среднероссийского, признал парламентарий, однако таким субъектам РФ оказывается помощь из федерального бюджета.

«Что касается ряда регионов, где по разным причинам уровень жизни ниже среднероссийского, то им оказывается реальная помощь из федерального бюджета. И это, если послушать главу комитета Верховной рады по иностранным делам Анну Гопко, есть политика ассимиляции?! Украинские политики уже не знают к чему прицепиться, чтобы опорочить Россию. Дело доходит до полнейшего бреда», — заявил Клинцевич.

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