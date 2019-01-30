Трамп позвонил Гуайдо и поздравил его с «началом президентских полномочий»

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп позвонил спикеру национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуйадо и поздравил его с «началом президентских полномочий». Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 января вице-президент США Майк Пенс позвонил спикеру национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо и сказал, что Вашингтон окажет ему поддержку, в случае, если он объявит себя президентом Боливарианской республики.

23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Власти США тут же признали Гуайдо и потребовали от чавистов не применять к проамериканской оппозиции силу.

Вскоре Гуайдо был признан Канадой, Колумбией, Бразилией, Перу, Аргентиной и рядом других стран.

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