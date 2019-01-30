Уральский профессор: шансы Украины раскачать Кавказ и Крым невелики

Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM Сепаратизм главным образом имеет внутренние причины и основания, а также рассчитывает на поддержку извне от политических противников страны и в виде финансов. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM профессор Уральского государственного экономического университета, доктор философских наук Вадим Егоров.

«Думаю, что сепаратизм почти всегда имеет главным образом внутренние причины, внутренние основания. Он в той или иной мере опасен для страны всегда. Даже в крепчайшем Советском Союзе 1950-х годов эта опасность с запада Украины и из Прибалтики рассматривалась властью, органами правопорядка и активной общественностью не «шапкозакидательски», а серьезно, обстоятельно. Здесь социальная политика и идеология с культурой идут рука об руку. Когда страна слабеет, то центробежные тенденции усиливаются. Народ пугать сепаратизмом не стоит, так как это тоже способствует его усилению, но и не расслабляться», — считает Вадим Егоров.

Комментируя заявление председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко, которая сообщила, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри, профессор отметил, что теоретически Украина может принять в этом участие, но практически без шансов на успех.

«Сепаратизм всегда рассчитывает на поддержку извне в виде мощных финансовых сил, политических противников данной страны и политэмигрантов. Конечно, есть настроения сепаратистские, хоть и слабые, на Кавказе и в Крыму, Украина может их подраскачать. Шансы на успех на сегодняшний день у наших неприятелей невелики», — заявил Вадим Егоров.

Также по мнению доктора наук, необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы поддержать целостность страны.

«Что делать? Вести повседневную нормальную работу в деле поддержание и укреплении целостности страны с минимумом «рекламы» сепаратистам и максимумом «музыкального слуха»: где какая трещина означенного рода в обществе на сей день есть», — уверен Вадим Егоров.

Напомним, что ранее в СМИ было опубликовано интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко, в котором она заявила о том, что Украина будет раскалывать Россию изнутри. В списке регионов, которые будут поддержаны в «борьбе за независимость», значатся Кавказ, республики Поволжья, Кубань, Карелия и Тува.

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