Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе

Ереван, , 18:27 — REGNUM Армянская сторона не может даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Об этом сегодня, 30 января, в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Данный тезис в последнее время активно обсуждается в армянских СМИ, которые пишут, что «возвращение определенных территорий в обмен на мир в Карабахе» обсуждается во время переговоров по Карабаху.

Автор ИА REGNUM Станислав Тарасов в беседе с армянскими СМИ даже предположил, что в июне Пашинян и Алиев могут подписать соглашение по Карабаху, в котором «армянская сторона под давлением косвенных компромиссов будет вынуждена уступить несколько районов».

На замечание о том, что некоторые эксперты в карабахском вопросе проводят параллели между политикой нынешних властей и первого президента Левона Тер-Петросяна, Пашинян ответил: «Мы не можем даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Считаю, что наше правительство в вопросе Карабаха ведет такую политику, которую не вело ни одно правительство. И попытки поиска каких-либо параллелей или общностей с проводимой ранее политикой являются совершенным заблуждением», — сказал Пашинян после церемонии принесения присяги новым правительством.

В контексте придания нового импульса переговорному процессу по карабахскому урегулированию премьер отметил, что этот вопрос находится в повестке министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым говорили, что министры занимаются этим вопросом, совместно с сопредседателями представят нам рекомендации, и мы решим, как поступить», — сказал Пашинян.