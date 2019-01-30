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Представитель Гуайдо в США: Оппозицияи не пойдет на переговоры с Мадуро

Политика

Проамериканская оппозиция Венесуэлы требует от законного президента Мадуро только одного — отставки

Вашингтон, 30 января 2019, 18:18 — REGNUM  Проамериканская оппозиция Венесуэлы не собирается идти на переговоры с законными властями страны во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом сегодня, 30 января, заявил журналистам Карлос Веккьо, который представляет в США лидера проамериканской венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Боливарианской республики.

«Мы не готовы участвовать в таком диалоге, в котором заинтересован Мадуро», — сказал Веккьо, выступая в Атлантическом совете, заседание которого прошло в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что оппозиция намерена настаивать на своей повестке дня, ни на какие компромиссы не пойдет и от законного президента Венесуэлы ждет лишь одного — отставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января в Венесуэлы начались акции протеста против властей страны и президента Мадуро. 23 января после звонка вице-президента США Майка Пенса спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской республики.

Гуайдо был тут же признан властями США, Канады, Колумбии, Перу, Бразилии, Аргентиы и рядом других стран.

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Политический кризис в Венесуэле
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