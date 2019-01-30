США потратят на свои ядерные силы полтриллиона долларов

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Управление Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office — CBO) произвело оценку затрат на ядерные силы США в соответствии с текущими планами американского правительства. Поддержка и модернизация ядерных сил в период 2019—2028 годов обойдется в 494 миллиарда долларов.

Данная сумма на 94 миллиарда долларов больше, чем прежняя оценка CBO по периоду 2017−2026 годов. 39% от этой суммы увеличения обусловлено главным образом новыми программами модернизации и вооружений и более конкретными планами в отношении ядерных систем командования и управления.

Приведем ряд цифр. На стратегические ядерные силы США (ядерный арсенал и средства его доставки) планируется выделить 234 миллиарда долларов. Речь идет о стратегической ядерной триаде: ПЛАРБ, МБР и дальние бомбардировщики. Кроме этого, сюда входят и затраты на финансирование работ по ядерным реакторам для атомных подводных лодок.

На тактические ядерное оружие и средства его доставки на 10 лет отведено 15 миллиардов долларов. В данном случае речь идет о ядерных боеприпасах для самолетов тактической авиации, а также о финансировании создания новой крылатой ракеты для АПЛ и ее ядерной боевой части (Submarine-launched nuclear cruise missile — SLCM).